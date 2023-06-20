С пикантным декольте и разрезом: Аманда Холден в желтом аутфите попала под прицел фотографов

Британская ведущая Аманда Холден блеснула фигурой в желтом платье с сексуальным вырезом, когда покидала студию Heart FM в Лондоне.

52-летняя радиоведущая традиционно улыбалась, когда попала под прицел папарацци по пути из студии Global Studios, где работает на радио.

В этот день на ней был желтый ансамбль: платье с глубоким декольте и вырезом под ним, а также с высоким разрезом и удлиненный жакет в клетку. Также Аманда обула бежевые туфли-лодочки на каблуках, в руках держала маленькую желтую сумку из плетеной кожи и надела несколько золотых браслетов и подвесок на шею.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Холден распустила свои светлые локоны и накрутила их легкими волнами, а также надела крупные черные очки от солнца. Выглядела знаменитость очень эффектно.

Ранее мы видели Аманду в мини-платье с перфорацией, когда она также попала в объективы папарацци у студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

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