С пикантным декольте и разрезом до бедра: элегантная Поппи Делевинь на светском мероприятии

36-летняя британская фотомодель и актриса подчеркнула стройную фигуру нарядом от Monot.

Старшая сестра Кары Делевинь – Поппи Делевинь – посетила презентацию выставки Bulgari Serpenti Metamorphosis, которая состоялась в галерее Saatchi в Лондоне.

Для такого события актриса выбрала элегантное платье в пол от бренда Monot. Наряд имел открытые плечи, пикантное декольте и высокий разрез до бедра, позволивший ей продемонстрировать стройные ноги.

Аутфит Поппи дополнила черными босоножками на шпильках и питоновым клатчем.

Поппи Делевинь / Фото: Getty Images

Волосы Делевинь уложила волнами, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и завершила изысканный образ серьгами и колье от Bulgari.

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