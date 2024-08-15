С пикантным декольте и вырезом на животе: Екатерина Бужинская похвасталась гламурным луком в розовом наряде

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram видео, снятое во время ее первого круизного путешествия.

Артистка продемонстрировала гламурный образ в сексуальном розовом наряде, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную и соблазнительную фигуру. Оно имело пикантное декольте, вырез на животе, шнуровки на спине и драпировку на юбке.

Аутфит Екатерина дополнила розовой кепкой-козырьком, солнцезащитными очками-авиаторами, серьгами-кольцами, цепочкой с крестиком, браслетами и кольцами. Волосы она заплела в косички, сделала макияж с розовой помадой и розовый маникюр.

"Первый круиз в моей жизни!!! Мечты сбываются. Вместе со мной всегда по всему миру лучшие украинские бренды!" – подписала певица видео.

Напомним, Екатерина Бужинская отпраздновала свой день рождения в роскошном белом платье-бюстье с большим цветком из ткани.

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