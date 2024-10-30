С пикантным декольте и высоким разрезом: Арабелла Чи в бельевом платье позировала в Турции

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram архивные фотографии с отдыха в турецком городе Бодрум.

Блондинка собралась на вечернюю прогулку в соблазнительном аутфите. На ней было желтое шелковое платье в бельевом стиле на тонких бретельках. Наряд имел сексуальное декольте и высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Арабелла Чи

Аутфит Чи дополнила белыми босоножками на шпильках и белой сумочкой. Она распустила волосы, сделала вечерний макияж, украсила уши золотыми серьгами, шею – золотой цепочкой с подвеской, а руки – браслетами, часами и кольцами.

Арабелла Чи

Напомним, Арабелла Чи в блестящем платье с вырезом на спине и без бюстгальтера пришла на премьеру фильма.

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