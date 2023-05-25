С пикантным разрезом: Рози Хайнтингтон-Уайтли вышла на дорожку в эффектном луке

36-летняя Рози Хантингтон-Уайтли еще раз продемонстрировала свое безупречное чувство стиля, посетив премьеру фильма "Город астероидов" во время 76-го Каннского кинофестиваля.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Модель облачилась в белое обтягивающее платье от Fendi на тонких бретельках, акцентом на пышном декольте и с вырезом до бедра. С одной стороны на талии блестящим карабином была скреплена ткань платья – так называемая изюминка образа. Обута Рози была в серебристые босоножки на шпильках от Aquazzura.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Хантингтон-Уайтли распустила длинные волосы и уложила их волнами. Сделала макияж глаз с акцентом на пушистые ресницы и нанесла красную матовую помаду на губы.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Также в Каннах модель демонстрировала черный наряд от Valentino. Платье было с одним рукавом и с большим белым бантом на талии. Обута знаменитость была в черные туфли из замши.

Рози Хантингтон-Уайтлі / Фото: Associated Press

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