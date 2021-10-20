С пикантным вырезом: Хейли Бибер выбрала интересный наряд для публичного выхода

24-летняя модель Хейли Бибер тоже оказалась в числе приглашенных гостей на церемонию ELLE Women in Hollywood, прогремевшую минувшей ночью в Лос-Анджелесе.

На ней был короткий черный жакет с белым воротником и серебряной пуговицей и высокая макси-юбка. Хейли дополнила лук остроносыми туфлями-лодочками на каблуках. На одной ноге у нее был браслет, на пальцах сверкало несколько колец, а в ушах были небольшие серьги-кольца.

Хейли Бибер / Associated Press

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Девушка распустила темные волосы, которые спереди были накручены в голливудскую волну. В макияже модель использовала теплые бежевые оттенки, которые отлично подчеркивали ее природную красоту.

В этом году лауреатами премии стали девять знаменитых женщин: Анджелина Джоли, Холли Берри, Джоди Комер, Джемма Чан, Дженнифер Хадсон, Рита Морено, Лорен Ридлофф, Галь Гадот и Сальма Хайек, их наградили за творческий и культурный вклад, который они внесли в мир музыки, кино, телевидения и не только.

Хейли Бибер / Associated Press

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