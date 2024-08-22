С пикантным вырезом и обнаженными плечами: Екатерина Кухар очаровала красивым образом в свадебном платье

Екатерина Кухар очаровала нежным и красивым образом в свадебном платье. Прима-балерина надела венчальный наряд не для очередного возобновления обетов с мужем, а для съемки в проекте фотографа Оксаны Подлесной.

Екатерина Кухар/Фото Оксаны Подлесной

Перед объективом фотокамеры Екатерина предстала в изысканном минималистическом платье с обнаженными плечами, американским проемом и пикантным вырезом в зоне декольте.

Екатерина Кухар/Фото Оксаны Подлесной

Свой аутфит балерина дополнила длинной фатой-вуалью, элегантными серьгами, золотым браслетом, аккуратной прической и макияжем с акцентом на глазах.

Екатерина Кухар/Фото Оксаны Подлесной

Екатерина Кухар/Фото Оксаны Подлесной

Позировала Екатерина на природе у водоема.

Екатерина Кухар/Фото Оксаны Подлесной

Екатерина Кухар/Фото Оксаны Подлесной

"Такой аскетической невестой я еще никогда не была. Этот опыт мне нравится, особенно сейчас. Часто невесты делают акцент на платье, которое как произведение искусства нужно рассматривать, хотя на самом деле именно лаконичность делает акцент на женщине", — поделилась Кухар.

Екатерина Кухар/Фото Оксаны Подлесной

"Женщина женщину всегда тонко чувствует, сейчас такой период у Екатерины в жизни, какая-то с ее стороны одновременно и красота, и жертвенность. Именно поэтому я захотела создать этот образ. Вуаль здесь что-то скрывает и взгляд без слов все рассказывает", — отметила Оксана Подлесная.

Екатерина Кухар/Фото Оксаны Подлесной

Читайте также: