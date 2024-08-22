С пикантным вырезом и обнаженными плечами: Екатерина Кухар очаровала красивым образом в свадебном платье

Прима-балерина заинтриговала поклонников свадебным аутфитом.
Екатерина Кухар очаровала нежным и красивым образом в свадебном платье. Прима-балерина надела венчальный наряд не для очередного возобновления обетов с мужем, а для съемки в проекте фотографа Оксаны Подлесной.
Перед объективом фотокамеры Екатерина предстала в изысканном минималистическом платье с обнаженными плечами, американским проемом и пикантным вырезом в зоне декольте.
Свой аутфит балерина дополнила длинной фатой-вуалью, элегантными серьгами, золотым браслетом, аккуратной прической и макияжем с акцентом на глазах.
Позировала Екатерина на природе у водоема.
"Такой аскетической невестой я еще никогда не была. Этот опыт мне нравится, особенно сейчас. Часто невесты делают акцент на платье, которое как произведение искусства нужно рассматривать, хотя на самом деле именно лаконичность делает акцент на женщине", — поделилась Кухар.
"Женщина женщину всегда тонко чувствует, сейчас такой период у Екатерины в жизни, какая-то с ее стороны одновременно и красота, и жертвенность. Именно поэтому я захотела создать этот образ. Вуаль здесь что-то скрывает и взгляд без слов все рассказывает", — отметила Оксана Подлесная.
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