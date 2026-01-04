- Дата публикации
С пикантным вырезом на бедре: финалистка "Холостяка-14" Анастасия Половинкина в красном платье за 140 тысяч грн появилась на пост-шоу
Анастасия Половинкина выглядела потрясающе в бархатном наряде от украинского бренда.
Финалистка реалити-шоу «Холостк-14» Анастасия Половинкина появилась в эфире специального выпуска «Холостяк. Жизнь после проекта» в эффектном образе.
На ней было красное платье без бретелек, изготовленное из премиального шелкового бархата, от украинского бренда TONiA. Стоимость которого — 139 400 грн.
Наряд имел корсетный эффект, высокий разрез, пикантный вырез на бедре и драпировку. Его девушка дополнила золотым поясом-цепочкой.
Платье Настя скомбинировала с черными оперными высокими перчатками и черными остроносыми ботфортами на шпильках.
У Половинкиной была идеально ровная укладка и вечерний макияж. На шее у нее было золотое украшение от вышеупомянутого бренда — чокер-цепь за 2600 грн и подвеска «Конь» за 8500 грн.
К слову, платье, в котором Анастасия появилась на пост-шоу, было представлено во время показа бренда в рамках Ukrainian Fashion Week. Коллекция сезона FW 2025-26 посвящена культурному наследию древних славянских племен, которые жили на территории современной Украины в V-VII веке.