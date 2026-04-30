С пикантным вырезом на ягодицах: Рианна позировала в нижнем белье собственного бренда
Звезда примерила яркий комплект в новой летней промокампании.
38-летняя барбадосская певица Рианны стала главной звездой промокампании новой коллекции Monamour своего бренда нижнего белья Savage x Fenty. На фото она позировала в эффектном комплекте с цветочным принтом, состоящем из бюстгальтера и широкого пояса для чулок с пикантным вырезом на ягодицах.
Образ певицы завершали красные босоножки на каблуках, макияж с красной помадой и крупные золотые аксессуары.
Отметим, бренд Savage x Fenty был основан в 2018 году и стал популярен благодаря своему акценту на инклюзивность. Бренд предлагает широкий размерный ряд и подчеркивает, что красота существует во всех формах и размерах. Сама Рианна активно участвует в рекламных компаниях, демонстрируя модели белья и подчеркивая послание бренда о любви к себе и принятию.
