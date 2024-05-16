С пикантными вырезами: греческая звезда вышла на красную дорожку Канн в эффектном платье

Платье было однотонным, но от вырезов на нем перехватывало дух.

37-летняя Дукисса Номику - греческая телеведущая, модель, которая представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная 2007" в Мексике. На красную дорожку Каннского кинофестиваля она решила надеть платье такого дизайна, чтобы все внимание было приковано только к ней. На мероприятии она появилась в черном длинном однотонном наряде.

Ее платье было с бретелькой-халтером, а также голой спиной и очень эффектным вырезом спереди. Еще один вырез на платье был сбоку. Но подчеркнула этим нарядом Дукисса не только талию, а и стройные ноги, поскольку разрез у него был также на юбке.

Дополнили образ греческой звезды гламурные босоножки со стразами, браслет и массивные круглые серьги.

Дукисса Номику / Фото: Getty Images

Днем ранее эффектное платье, которое привлекало все взоры публики, надела "Мисс Швеция" Виктория Сильвстедт. Своим фиолетовым нарядом она украла все внимание на красной дорожке.

Виктория Сильвстедт / Фото: Getty Images

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