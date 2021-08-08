С пластырем на руке: модель Беллу Хадид подловили папарацци в Нью-Йорке

Видимо девушка возвращалась от доктора.

Американская знаменитость Белла Хадид продемонстрировала свой новый летний образ на улицах Нью-Йорка в минувшую субботу. Девушку подловили фотографы, когда она направлялась к своей машине, но внимание привлекло то, что на руке у нее был пластырь на руке, похоже, что девушка была у доктора.

Белла - королева стритстайла и каждое ее появление на публике это сборная трендов. Особенно девушка любит стиль 90-х, который сейчас набирает популярность. Поэтому для своего выхода в этот раз она выбрала широкие черные джинсы, которые сочетала с укороченным топом с принтом в виде губ, кроссовки Adidas и кепку Marlboro Lizard Rock. Волосы модель распустила, а на лице у нее была черная защитная маска, а на шее - любимое золотое украшение с рубином от Bulgari.

Белла Хадид / Getty Images

Днем ранее Беллу тоже подловили фотографы, но тогда она была одета в спортивный лук, а на плече несла большую сумку, видимо, возвращаясь из тренировки.

Белла Хадид / Getty Images

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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