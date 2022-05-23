С платьем Шерон Стоун произошел конфуз на красной дорожке в Каннах, но актриса держалась достойно

С платьем Шерон Стоун произошел конфуз на красной дорожке в Каннах, но актриса держалась достойно

В Каннах продолжается фестиваль кино, где собралось огромное количество знаменитостей. Вчера с одной из них на красной дорожке даже произошел небольшой конфуз.

64-летняя голливудская звезда Шерон Стоун вышла к фотографам перед премьерой фильма "Вечно молодая" в рамках 75-го Каннского кинофестиваля в сине-белом платье на бретельках от Dolce & Gabbana со шлейфом и дополнила аутфит синими сатиновыми босоножками на высоких каблуках.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Именно со шлейфом Стоун и произошла конфузная ситуация. Помощники актрисы пытались помочь ей снять этот элемент лука просто перед фотокамерами на дорожке. И у них это плохо получалось. Мужчины никак не могли разобраться с застежками и лентами на шлейфе, чтобы отстегнуть его от платья.

Актриса, правда, стойко держалась и не нервничала, а когда освободилась от него, смогла продолжить грациозно дефилировать.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Напомним, в этом году в Каннах много говорят об Украине. На днях там состоялась премьера фильма украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир". После показа зал аплодировал режиссеру стоя почти семь минут.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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