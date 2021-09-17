С платиновыми волосами и в ботфортах на шпильках: американский артист в провокационном луке вышел на прогулку

С платиновыми волосами и в ботфортах на шпильках: американский артист в провокационном луке вышел на прогулку

Сейчас все больше мужчин надевают женские наряды, в которых с радостью посещают ивенты, красные дорожки, и на прогулку выходят.

В последнее время в мире наблудается тренд среди мужчин – надевать на мероприятия женские вещи. В таком образе мужская половина человечества точно оказывается в центре внимания любого ивента.

Некоторым мужчинам так нравятся платья, юбки, блузки и каблуки, что они даже на прогулку выбирают женские луки.

Вот, к примеру, вчера, 16 сентября, в Лос-Анджелесе папарацци подловили американского артиста, модель и звезду телевидения - Даниэля ДиКришио, который продемонстрировал провокационный образ total black.

Даниэль ДиКриссио / Getty Images

На нем был пиджак на завязках, под который он не стал ничего надевать, поэтому сверкал на камеры обнаженным торсом.

Верх ДиКришио сочетал с мини-шортами и фатиновым шлейфом сзади, который он с радостью раздвигал по боках руками.

Даниэль ДиКриссио / Getty Images

Свой эффектный образ Даниэль дополнил высокими ботфортами на шпильках и длинными платиновыми волосами, которые развевались на ветру.

Напомним, на красной дорожке Met Gala много мужчин появились в женских нарядах. Они с радостью демонстрировали фотографам свои женственные аутфиты.

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Мужчины в женской одежде (16 фото)

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