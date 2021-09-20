С плиссированными крыльями и изумрудами на шее: эпатажный Билли Портер на церемонии "Эмми"

С плиссированными крыльями и изумрудами на шее: эпатажный Билли Портер на церемонии "Эмми"

51-летний голливудский актер в образе total black и в драгоценных камнях вышел на красную дорожку светского мероприятия.

Вчера, 19 сентября, в Лос-Анджелесе, в отеле JW Marriott 19, прогремела 73-я церемония вручения главной телевизионный премии "Эмми-2021".

Мероприятие посетил эпатажный билли Портер, который, как всегда, привлек к себе внимание провокационным эффектным аутфитом.

Билли Портер / Associated Press

Перед камерами актер появился в образе total black. На нем была водолазка с плиссированными многослойными крыльями на рукавах-перчатках, которые он, как птица, демонстрировал на камеры.

Билли Портер / Associated Press

Билли Портер / Associated Press

Лук Портер дополнил широкими брюками, ботильонами на высокой платформе и каблуках и зеленым клатчем, инкрустированным камнями.

Билли Портер / Associated Press

Особое внимание актер уделил украшениям. На шее у него висело роскошное бриллиантово-изумрудное ожерелье, на ухе была красивая каффа, а на пальцах – большие кольца с камнями и широкий бриллиантовый браслет.

Билли Портер / Associated Press

Билли Портер / Associated Press

Еще один мужчина эпатировал публику на красной дорожке своим провокационным образом. Американский актер Карл Клемонс-Хопкинс появился в белой блузке с обнаженными плечами, из-под которой он сверкнул своей волосатой грудью.

Карл Клемонс-Хопкинс / Getty Images

Блузку он сочетал с черными широкими брюками и широким фиолетово-желтым длинным поясом, а также с черными замшевыми лоферами.

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Эпатажные образы Билли Портера (19 фото)

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