С почти черными губами: Александра Даддарио напугала макияжем на красной дорожке

Иногда звезды демонстрируют нам не самые удачные фэшн и бьюти-эксперименты.

Александра Даддарио, известная зрителям по сериалу "Почему женщины убивают" и "Белый лотос", которая недавно вышла замуж, пришла на премьеру сериала "Мэйфейрские ведьмы Энн Райс" в Лос-Анджелесе.

В сериале Александра сыграла главную роль, поэтому на презентации все внимание было приковано к ней.

Для выхода актриса выбрала интересный образ и немного странный макияж. Александра надела черно-золотое платье в горошек с корсетным лифом и широкой юбкой с кружевной оборкой, которое дополнила широким кожаным поясом на талии и чокером на шее.

Александра Даддарио / Фото: Getty Images

А вот макияж звезда продемонстрировала странный. Даддарио сделала акцент на губах, которые накрасила очень темной, практически черной помадой, которая подчеркнула ее светло-голубые глаза и создала несколько драматический образ.

Александра Даддарио / Фото: Getty Images

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