С подросшим сыном на руках: Ева Лонгория показала новые снимки из отпуска

48-летняя актриса отдыхает с сыном в Испании.

Ева Лонгория опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха в Испании.

На первом фото актриса запечатлена со своим 4-летним сыном Сантьяго, который уснул у нее на руках на террасе ресторана. Актриса одета в желтую рубашку и желтый сплошной купальник с пикантным декольте.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

На другом снимке Ева загорает на пляже в интересном черном бикини с вырезами. Аутфит звезда дополнила черной кепкой с надписью Tequila, черными солнцезащитными очками и серьгами-кольцами. И даже, лежа на шезлонге, Лонгория показала стройную фигуру.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

А еще актриса показала, что она ест во время отпуска – это национальное испанское блюдо – паэлья с морепродуктами.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Напомним, Ева Лонгория в платье с необычным декольте посетила гала-вечер Global Gift Gala в Испании.

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