С покрытой головой и в компании отца: Белла Хадид надела на мероприятие в Катаре винтажное платье

Американская супермодель Белла Хадид посетила церемонию вручения премии Fashion Trust Arabia Prize 2022 в Национальном музее Катара. В эту арабскую страну девушка прилетела со своим отцом - мультимиллионером палестинского происхождения Мохамедом Хадидом.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

На мероприятии знаменитая модель появилась в винтажном темно-синем платье из джерси от Alaïa. Этот наряд первые был представлен в коллекции 1986 года.

Приталенное платье имеет длинную асимметричную юбку, рукава и ворот-капюшон, напоминающий хиджаб. Образ она дополнила черными туфлями-лодочка и массивными серьгами-люстрами.

Также нельзя не отметить макияж Беллы, ведь акцент она сделала на "острые" черные стрелки, а вот ее брови были тонкими.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Напомним, что Белла Хадид мусульманка, хотя и не придерживается всех религиозных обычаев и не покрывает свое тело.

"Мой отец был беженцем, когда впервые приехал в Америку. Он всегда был очень религиозным и молился с нами. Я горжусь тем, что я мусульманка", - говорила в интервью модель.

Читайте также:

Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

Подписывайтесь также на нашу страницу в Instagram