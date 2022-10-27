С покрытой головой и в компании отца: Белла Хадид надела на мероприятие в Катаре винтажное платье

Белла отдала предпочтению полностью закрытому наряду.
Американская супермодель Белла Хадид посетила церемонию вручения премии Fashion Trust Arabia Prize 2022 в Национальном музее Катара. В эту арабскую страну девушка прилетела со своим отцом - мультимиллионером палестинского происхождения Мохамедом Хадидом.
На мероприятии знаменитая модель появилась в винтажном темно-синем платье из джерси от Alaïa. Этот наряд первые был представлен в коллекции 1986 года.
Приталенное платье имеет длинную асимметричную юбку, рукава и ворот-капюшон, напоминающий хиджаб. Образ она дополнила черными туфлями-лодочка и массивными серьгами-люстрами.
Также нельзя не отметить макияж Беллы, ведь акцент она сделала на "острые" черные стрелки, а вот ее брови были тонкими.
Напомним, что Белла Хадид мусульманка, хотя и не придерживается всех религиозных обычаев и не покрывает свое тело.
"Мой отец был беженцем, когда впервые приехал в Америку. Он всегда был очень религиозным и молился с нами. Я горжусь тем, что я мусульманка", - говорила в интервью модель.
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