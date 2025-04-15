С полосками и пуговицами: образ принцессы Дианы, который она выбрала для премьеры фильма

Принцесса Диана / © Getty Images

Реклама

1993 год был очень сложным для принцессы Дианы, поскольку ее отношения с принцем Чарльзом были окончательно и бесповоротно завершены — в декабре 1992 года премьер-министр Джон Мейджор объявил о «дружественном расставании» пары в Палате общин. Однако принцесса продолжала посещать публичные мероприятия, среди которых часто бывали премьеры фильмов, театральные постановки, а также посещала другие страны, чтобы поддержать благотворительные акции.

15 апреля Диана посетила премьеру фильма Стивена Фрирза «Герой», которая состоялась в театре Odeon на Лестер-сквер в Лондоне. В тот день принцесса надела сказочное платье с открытыми плечами и длинными рукавами от своего любимого бренда Catherine Walker.

Принцесса Диана / © Getty Images

Платье было сшито из полосатого шелкового крепа нежно-фисташкового и кремового цветов, а также имело узкую юбку с разрезом до колена и пять пуговиц с камнями, расположенных вертикально на лифе и еще по три на рукавах.

Реклама

Серьги в ушах Дианы со стразами были такими же, как пуговицы на ее платье, потому, что она заказывала у модельера еще две пуговицы и сделала из них украшения.

Принцесса Диана / © Getty Images

Образ она завершила парой кремовых атласных туфель от Jimmy Choo с ремешками и открытой пяткой, а также небольшим клатчем белого цвета.

Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / © Associated Press Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images Принцесса Диана, 1985 год / © Getty Images Принцесса Диана на премьере фильма / © Getty Images