С полоской на груди и в юбке с разрезом до бедра: экс-"ангел" Victoria's Secret похвасталась идеальной фигурой

Леоми Андерсон в пикантном луке пришла на ивент.
Британская модель и экс-ангел Victoria's Secret – Леоми Андерсон – посетила премьеру фильма Sumotherhood, состоявшуюся в кинотеатре Cineworld Leicester Square в Лондоне.
Для такого события красотка выбрала соблазнительный аутфит total black, в котором похвасталась идеальной фигурой.
На грудь она надела узкую полоску, а на низ – юбку миди, которая завязывалась на бедре. Высокий разрез позволил Андерсон продемонстрировать стройные ноги.
Образ Леоми дополнила кожаным чокером с бахромой и замшевыми сапогами с мехом и на каблуках. Модель сделала высокую прическу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с пышными ресницами и украсила уши серьгами-кольцами, а руки – серебряным браслетом и часами. Французский маникюр завершил лук Андерсон.
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