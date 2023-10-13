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С полоской на груди и в юбке с разрезом до бедра: экс-"ангел" Victoria's Secret похвасталась идеальной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
405
Время на прочтение
1 мин
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С полоской на груди и в юбке с разрезом до бедра: экс-"ангел" Victoria's Secret похвасталась идеальной фигурой

Леоми Андерсон / Фото: Getty Images

Леоми Андерсон в пикантном луке пришла на ивент.

Британская модель и экс-ангел Victoria's Secret – Леоми Андерсон – посетила премьеру фильма Sumotherhood, состоявшуюся в кинотеатре Cineworld Leicester Square в Лондоне.

Для такого события красотка выбрала соблазнительный аутфит total black, в котором похвасталась идеальной фигурой.

На грудь она надела узкую полоску, а на низ – юбку миди, которая завязывалась на бедре. Высокий разрез позволил Андерсон продемонстрировать стройные ноги.

Леоми Андерсон / © Getty Images
Леоми Андерсон / Фото: Getty Images

Образ Леоми дополнила кожаным чокером с бахромой и замшевыми сапогами с мехом и на каблуках. Модель сделала высокую прическу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с пышными ресницами и украсила уши серьгами-кольцами, а руки – серебряным браслетом и часами. Французский маникюр завершил лук Андерсон.

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Дата публикации
Просмотры
405
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