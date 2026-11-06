С постаревшим лицом и растрепанными волосами: Джонни Депп своим видом удивил посетителей рождественской ярмарки

Джонни Депп / © Getty Images

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Джонни Деппа сфотографировали в нью-йоркском Брайант-парке в образе, в котором его трудно узнать. Актер появился на рождественской ярмарке в костюме своего персонажа — Эбенезера Скруджа. Это появление стало частью промо-кампании нового фильма «Скрудж и духи Рождества» (Ebenezer) режиссера Ти Веста.

Депп был одет в длинное черное пальто с широким фактурным воротником и золотисто-коричневой подкладкой. Под ним виднелся костюм с жилетом, светлая рубашка и черный шарф, плотно обернутый вокруг шеи. Жилет украшала тонкая цепочка карманных часов.

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Джонни Депп / © Getty Images

Его лук дополняли высокий черный цилиндр, темные брюки, кожаная обувь и перчатки без пальцев. В руках актер держал деревянную трость.

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Преображение с помощью грима получилось впечатляющим: у Деппа было постаревшее лицо, взъерошенные седые волосы и длинные седые бакенбарды. Нахмуренный взгляд и сгорбленная осанка дополняли образ мрачного рождественского скряги.

Джонни Депп / © Getty Images

Актер не просто позировал: оставаясь в образе, он взаимодействовал с праздничными декорациями и даже опрокинул елку. Прохожие снимали неожиданное зрелище на телефоны, а некоторые сначала сомневались, действительно ли перед ними голливудская звезда.

О фильме:

Новый фильм представляет собой новую интерпретацию «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. События разворачиваются в Лондоне. Скрудж отправляется в сверхъестественное путешествие, в ходе которого ему предстоит столкнуться со своим прошлым, настоящим и будущим и бороться за второй шанс.

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Сценарий написал Натаниэль Галперн. Вместе с Деппом в фильме снялись Руперт Гринт, Андреа Райзборо, Сэм Клафлин, Дейзи Ридли и Иэн Маккеллен.

Премьера комедийного фэнтези в Украине запланирована на 12 ноября 2026 года.

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