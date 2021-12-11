С прической как у Брижит Бардо: Ники Хилтон блистала перед камерами в ярком образе

С прической как у Брижит Бардо: Ники Хилтон блистала перед камерами в ярком образе

Знаменитость посетила мероприятие в гламурном наряде.

Младшая сестра эпатажной светской львицы Пэрис Хилтон, 38-летняя Ники, посетила мероприятие в Нью-Йорке - концерт Jingle Ball 2021 организованный iHeartRadio. Перед камерами знаменитость появилась в ярко-розовом платье от итальянского Модного дома Valentino.

Мини-платье с длинными рукавами украшала вышивка пайетками в виде трех сверкающих бантов. Образ Ники дополнила плотными черными колготами, туфлями на ремешках и высокой платформе, а также прической в стиле Брижит Бардо с черной лентой в волосах.

Ники Хилтон / Associated Press

В последнее время бант в волосах стал популярным трендом среди знаменитостей и одной из тех, кто также часто появляется в подобным аксессуаром стала британская актриса Кейт Бекинсэйл.

Кейт Бекинсэйл / Associated Press

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