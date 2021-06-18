С прической, как у Юлии Тимошенко: актриса Аня Тейлор-Джой посетила показ мод в Греции

Показ мод проходил в Афинах.

Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой стала одним из гостей показа коллекции Dior, который проходил на стадионе Панатинаикос в Афинах. Для мероприятия звезда выбрала невесомое полупрозрачное макси-платье со шлейфом из золотистой ткани.

Волосы звезды были уложены в прическу с косой, которую также любит и народный депутат Юлия Тимошенко, и украшены небольшой золотой бабочкой. Для такого наряда Аня решила не использовать украшения, и единственной ювелирной деталью образа стал золотой браслет на руке.

Аня Тейлор-Джой / Getty Images

На показе Dior в Афинах также были замечены модели Сьюки Уотерхаус и Кара Делевинь, которые тоже продемонстрировали свое безупречное чувство стиля. А вот суперзвезда французского кино Катрин Денев предпочла надеть удобный и лаконичный бордовый костюм.

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