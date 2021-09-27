С прической "улей" и в эффектной накидке: Леди Гага очаровала своим вечерним образом

Рассматриваем новый наряд знаменитости.

Актриса и певица Леди Гага стала гостью торжественного открытии Музея киноакадемии, которое состоялось в субботу, 25 сентября, в Лос-Анджелесе. Для мероприятия суперзвезда выбрала наряд от бренда Schiaparelli, который состоял из роскошного бархатного платья без бретелек и голубой объемной накидки.

Также на Гаге были черные ботинки Pleaser Shoes на огромных платформах и бриллиантовые украшения. На голове у знаменитости был парик с белыми волосами, который уложили в прическу "улей".

Леди Гага / Associated Press

С такой прической Леди Гага также появлялась во время своего пребывания в Нью-Йорке недавно. Тогда она выбрала для себя ретрообраз и ежедневно появлялась в эффектных луках на публике, по пути на студию, где готовила новый альбом.

Леди Гага / Getty Images

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