С прической в стиле нулевых и голой спиной: Аня Тейлор-Джой на красной дорожке "Эмми-2021"

С прической в стиле нулевых и голой спиной: Аня Тейлор-Джой на красной дорожке "Эмми-2021"

Актриса выбрала для своего появления очень элегантный наряд с эффектной спиной.

В США состоялась ежегодная церемония "Эмми", присуждаемая лучшим телепрограммам года. Среди гостей мероприятия, на красной дорожке появилось и очень много звезд любимых всеми сериалов, которые демонстрировали перед камерами свои эффектные дизайнерские наряды.

Внимание фотографов привлекла главная актриса сериала "Ход королевы" - Аня Тейлор-Джой. Девушка выбрала для красной дорожки шелковое платье от Dior нежно-желтого цвета. Наряд имел американскую пройму и голую спину, которую украшало ожерелье со стразами.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Эффектным дополнением этого образа стала яркая объемная накидка со шлейфом, которую Аня накинула на плечи.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Волосы актрисы были уложены в высокую прическу в стиле нулевых, а на лицей визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на красных губах.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Но немного все же появление актрисы на "Эмми" было омрачено. Дело в том, что незадолго до церемонии на стриминговый сервис Netflix подала в суд грузинская гроссмейстер Нона Гаприндашвили.

Обратилась в суд шахматистка из-за ложной о ней информации, которую подали в сериале, ведь назвали ее чемпионкой мира среди женщин, никогда не игравшей с мужчинами. Но Гаприндашвили отмечает, что даже по состоянию на 1968 год (о котором идет речь в сериале) она неоднократно соревновалась как минимум с 59 шахматистами. Кроме того, в сериале ее назвали россиянкой, хотя Нона - грузинка.

Нона Гаприндашвили / Getty Images

Читайте также: "Ход королевы": 12 фактов о самом популярном сериале Netflix

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку