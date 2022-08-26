С причудливой прической и в банановом платье с бахромой: звезда телесериала "Властелин колец" в объективах папарацци

Английская актриса София Номвет в ярком аутфите появилась на улицах Нью-Йорка.

София Номвет, сыгравшая принцессу гномов Диссу в телесериале Amazon Studios "Властелин колец: перстные силы", попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка.

Актриса выглядела ярко. На ней было свободное короткое платье бананового цвета с бахромой и V-образным вырезом. Наряд Номвет сочетала с золотистыми босоножками.

София Номвет / Фото: Getty Images

Эффектности ее образа придала причудливая прическа, украшенная желтой лентой. В макияже София сделала акцент на желтых тенях. В ушах у нее были золотые маленькие серьги-кольца.

К слову, премьера телесериала "Властелин колец: перстные силы" запланирована на 2 сентября этого года.

Телесериал по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье, события которого происходят к основным событиям трилогии "Властелин колец". Расскажет о Второй эпохе. Саурон вместе с эльфами создал кольца власти, а затем тайно выковал Единый Перстень. Закончилась эпоха битвой Последнего союза, показанной в прологе к трилогии Питера Джексона.

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