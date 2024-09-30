С приемными детьми в обнимку: Анджелина Джоли посетила премьеру фильма "Мария" в Нью-Йорке

Голливудская суперзвезда - оскароносная актриса Анджелина Джоли - посетила премьеру в Нью-Йорке. 29 сентября в рамках 62-го Нью-Йоркского кинофестиваля в Alice Tully Hall состоялся показ фильма "Мария", в котором Джоли сыграла главную роль.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

На красную дорожку актриса вышла в роскошном белоснежном платье. Это был особенный наряд, ведь являлся винтажным. Платье создано брендом Madame Grès - одним из ведущих Модных домов Франции, который был основан Жермен Эмили Кребс в 1942 году.

Это было элегантное полностью плиссированное платье с V-образным декольте и подчеркнутой талией. Анджелина носила его с бархатными босоножками бордового цвета.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Образ актрисы дополнила лаконичная прическа и макияж с ярко-красной помадой.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Мероприятие она посетила с тремя своими приемными детьми. Поддержать мать на мероприятии пришли: 22-летний Мэддокс, 19-летняя Захара и 20-летний Пакс.

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Associated Press

Перед камерами они все мило улыбались и обнимали Анджелину.

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Associated Press

Напомним, что первые публике показали фильм "Мария" во время Венецианского кинофестиваля в Италии. На премьеру Анджелина вышла в элегантном платье с меховой горжеткой от бренда Tamara Ralph.

Читайте также:

Анджелина Джоли в красивых платьях (18 фото)