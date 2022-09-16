С приспущенными плечами и разрезом: Карли Клосс в платье от Alexander McQueen посетила прием

Вчера вечером в Нью-Йорке модель посетила ужин Фонда Керинг "Забота о женщинах", который состоялся в The Pool на Парк-авеню.

Карли Клосс / Фото: Associated Press

Молодая мама блистала перед камерами фотографов в платье насыщенного морковного цвета от Alexander McQueen PF22 с приспущенными плечами, высоким разрезом спереди и тройным черным поясом на талии и сочетала наряд с маленький черным клатчем с золотой фурнитурой и лаковыми туфлями-лодочками с застежками из камней вокруг щиколотки.

Каштановые волосы Карли были распущены, на лице был легкий макияж в нюдовых оттенках, а на шее - несколько украшений в виде цепей. Также аккуратные золотые серьги геометрической формы были в ушах.

Карли Клосс / Фото: Associated Press

На торжественном вечере также присутствовала Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино. Актриса блистала в платье от Gucci.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Читайте также: