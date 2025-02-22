С прогулки на модное шоу: Лила Мосс под прицелом папарацци в повседневном наряде

Единственная дочь супермодели 90-х Кейт Мосс попала под прицел папарацци в Лондоне.
Модель Лила Мосс продемонстрировала на улицах своего родного города стильный и повседневный наряд, который сможет повторить каждая девушка этой весной. Она сочетала трендовый плащ цвета овсянки и светлые джинсы-клеш. Также Лила дополнила лук черными лоферами и небольшой сумкой.
Волосы девушка распустила, сделала очень лаконичный макияж, а также завершила образ серьгами-кольцами.
Затем модель заметили уже на мероприятии организованном брендом Donna Karan New York в честь ее матери Кейт Мосс и кампании SP25. 22-летняя девушка и ее мать-супермодель выбрали по такому случаю черные мини-платья лаконичного дизайна, которые носили с босоножками.
Напомним, что не так давно Кейт посетила показ Модного дома Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Кейт нарядилась для мероприятия в шелковый лук в бельевом стиле.
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