С прогулки на модное шоу: Лила Мосс под прицелом папарацци в повседневном наряде

Модель Лила Мосс продемонстрировала на улицах своего родного города стильный и повседневный наряд, который сможет повторить каждая девушка этой весной. Она сочетала трендовый плащ цвета овсянки и светлые джинсы-клеш. Также Лила дополнила лук черными лоферами и небольшой сумкой.

Волосы девушка распустила, сделала очень лаконичный макияж, а также завершила образ серьгами-кольцами.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

Затем модель заметили уже на мероприятии организованном брендом Donna Karan New York в честь ее матери Кейт Мосс и кампании SP25. 22-летняя девушка и ее мать-супермодель выбрали по такому случаю черные мини-платья лаконичного дизайна, которые носили с босоножками.

Лила и Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Напомним, что не так давно Кейт посетила показ Модного дома Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Кейт нарядилась для мероприятия в шелковый лук в бельевом стиле.

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