С провокационным акцентом сзади: испанская инфлюэнсер продемонстрировала обнаженные ягодицы на красной дорожке

Знаменитости, чтобы привлечь к себе внимание, одевают на мероприятия откровенные наряды.

В Мадриде прошла церемония награждения премии Idolo Awards 2024. На красной дорожке в этот вечер было немало звездных красавиц и наше внимание привлекла 42-летняя испанская инфлюэнсер Анхела Розас Сайс. Женщина появилась там в провокационном луке.

На ней было красное платье на тонких бретельках и со шлейфом, главный акцент в котором был на шнуровке сзади по всей длине наряда. Через эту шнуровку Анхела продемонстрировала свои обнаженные ягодицы и красные стринги.

Ангела Розас Сайс / Фото: Getty Images

Сайс даже видео сняла для своего Instagram, где похвасталась соблазнительным аутфитом и сексуальной пятой точкой в частности.

Свой образ она дополнила бриллиантово-изумрудными серьгами, макияжем смоки-айс и косичками, которые украсила красными розами.

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