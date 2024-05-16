С прозрачной тканью на животе и юбке: немецкая фотомодель очаровала образом на красной дорожке

Во Франции стартовал Каннский кинофестиваль, который продлится с 14 по 25 мая. В этом году мероприятие станет 77-м по счету.

36-летняя Лена Йоханна Герке - немецкая фотомодель и телеведущая, но она также и та, кто выиграл первый сезон программы "Топ-модель Германии" и впоследствии стала ведущей этого шоу. В Каннах звезда появилась в черном полупрозрачном наряде на одно плечо.

Это было платье с драпировкой на лифе и юбке. На декольте и бедрах наряд был выполнен из более плотной ткани, которая не просвечивалась. Юбка же была также с разрезом, который украшали нежные воланы.

Дополни этот наряд босоножки с ремешками, украшения с бриллиантами, красивый маникюр и очень нежный макияж. Волосы Лена собрала в высокую прическу.

Лена Герке / Фото: Getty Images

Еще одной звездой, которая надела пикантное черное платье, была Дукисса Номику - греческая телеведущая, модель. Ее платье было однотонным, но от вырезов на нем перехватывало дух.

Дукисса Номику / Фото: Getty Images

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