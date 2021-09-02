С прозрачной вставкой через все тело: испанская актриса появилась в эффектном наряде

С прозрачной вставкой через все тело: испанская актриса появилась в эффектном наряде

Необычный наряд привлекал внимание.

Испанская актриса Милена Смит позировала вчера на открытии 78-го Венецианского кинофестиваля. Звезда выбрала эффектное черно-белое платье Balmain, которое украшала прозрачная вставка через все тело. Соответственно белья под свой наряд Милена не надела, а через прозрачную ткань было видно ее татуировки на теле.

Образ актрисы дополнили массивные серьги в ушах, кольца на руках и черные босоножки на шпильке.

Милена Смит / Associated Press

Посетила девушка премьеру фильма "Параллельные матери", в котором сыграла вместе с Пенелопой Крус, которая, кстати тоже присутствовала на премьере, но выбрала платье от Chanel - из коллекции Fall-Winter 2021/22 Haute Couture.

Пенелопа Крус / Associated Press

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