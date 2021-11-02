С прозрачной вставкой на груди: эффектный лук супермодели Карли Клосс

Звезда позировала перед камерами в интересном ансамбле.

Американская супермодель Карли Клосс посетила звездное мероприятие в Нью-Йорке - церемонию вручения премий журнала WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards. Награды на этом мероприятии традиционно вручали известным личностям, добившимся успехов в таких областях, как мода, искусство, музыка, литература, спорт и других. Проходило мероприятие в Музее современного искусства.

Для своего появления Карли выбрала черный лук от бренда Grace Ling, который состоял из жакета с прозрачной вставкой на груди и спине, а также широких классических брюк. Под жакетом у модели было черное бюстье с золотой деталью. Волосы Клосс собрала сзади, а в ушах у нее были крупные кафы с бриллиантами.

Карли Клосс / Getty Images

Также с изюминкой были и брюки - сбоку можно заметить прозрачную вставку.

Карли Клосс / Getty Images

Также на этом мероприятии побывали Ким Кардашьян, Эмили Ратажковски, Деми Мур и дочь покойного актера Пола Уокера - 22-летняя Мидоу Уокер.

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