С прозрачной юбкой и золотыми 3D украшениями: "Мисс Франция" продемонстрировала стройные ноги

Ее образ стал самым необычный во второй день кинофестиваля.

Ирис Миттенар - победительница национального конкурса красоты "Мисс Франция 2016" и международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2016". Девушка частый гость на светских мероприятиях и красных дорожках, также она не пропускает Каннский кинофестиваль, который проходит на Лазурном берегу ее родной страны.

Ирис Миттенар / Фото: Associated Press

В этом году на мероприятие очаровательная Ирис надела очень эффектное черное платье от бренда Stephane Rolland.

Наряд надевался как боди, но также у него был верхний шар тонкой шифоновой ткани с длинными рукавами и юбкой со шлейфом.

Ирис Миттенар / Фото: Associated Press

Шифоновая часть платья имела ампирные дизайн и разрез спереди, который демонстрировал стройные и длинные ноги девушки. Однако главным украшение наряда стала золотая аппликация спереди на платье, рукавах и спине.

Ирис Миттенар / Фото: Associated Press

Золотые скульптурные украшения были выполнены из кожи. Дополнила Ирис наряд серьгами с желтыми бриллиантами, черными туфлями на каблуках, оригинальной прической и макияжем.

Ирис Миттенар / Фото: Associated Press

Сочетание черного и золота в наряде Ирис напомнило нам уже культовый наряд Беллы Хадид от французского бренда Schiaparelli, в котором она появилась на 74-м Каннском кинофестивале в 2021 году.

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