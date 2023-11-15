С прозрачным корсетом и широких штанах: Марго Робби посетила показ фильма в Лос-Анджелесе

В этот раз она надела наряд от французского Модного дома.

Актриса Марго Робби вышла на красную дорожку в Лос-Анджелесе в экстравагантном черном наряде от Модного дома Schiaparelli. На звезде "Барби" был лук из кутюрной коллекции осень-зима 2023, который для нее подобрал стилист Эндрю Мукамал.

Марго Робби / Фото: Associated Press

В частности, она надела черный полупрозрачный корсет с мелкими чашками, у которого также не было бретелек, и очень широкие штаны шоколадного оттенка. У штанов были отвороты на талии и карманы.

Лук актрисы дополняло золотое ожерелье на шее, макияж и прическа с легкими локонами.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Марго в этом наряде посетила показ фильма "Солтберн" режиссера Эмиральд Феннел.

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