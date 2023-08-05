С пряжкой на бедрах и в черных сапогах: Эмили Ратажковски подчеркнула стройную фигуру мини-платьем

Модель Эмили Ратажковски продемонстрировала дерзкий образ в Нью-Йорке. 32-летняя звезда прогулялась по улице в очень коротком черном мини-платье в стиле Y2K.

У наряда не было рукавов, но вот в зоне бедер Эмили украсила его широким кожаным ремнем с золотой пряжкой. Также красавица, несмотря на то, что на улице август, надела черные сапоги на высоких каблуках.

На плече у нее висела черная сумка на золотой цепочке, на глазах были черные солнцезащитные очки, а также стоит отметить и роскошный длинный маникюр модели сделанный в красно-черных тонах.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

В этому луке знаменитость шла к своей машине после того, как выгуляла пса по имени Коломбо. Девушку часто видят с домашним любимцем во время утренних и вечерних прогулок.

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