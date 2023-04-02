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С птичками на бюстгальтере и шлейфом с вышивкой: Зендея в сказочном образе появилась на мероприятии в Индии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
562
Время на прочтение
1 мин
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С птичками на бюстгальтере и шлейфом с вышивкой: Зендея в сказочном образе появилась на мероприятии в Индии

Зендея / Фото: Associated Press

26-летняя звезда "Эйфории" и "Дюны" продемонстрировала на красной дорожке очаровательный аутфит.

Зендея посетила открытие культурного центра Ниты Мукеш Амбани в Мумбаи.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

На мероприятии актриса предстала в темно-синем платье, украшенном пайетками и стразами, от бренда Rahul Mishra. Наряд имел бюстгальтер, декорированный золотистыми птичками из бисера и перьями, и длинную прозрачную ткань, которая имитировала сари, переходившую в шлейф с вышитыми цветами, птицами и животными.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press
Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Зендея сделала элегантный низкий пучок и макияж в блестящей палитре. Она дополнила лук серебряными серьгами, блестящим золотисто-серебряным браслетом в виде змеи и кольцом с сапфиром. Образ получился сказочным.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

На ивенте побывал также и бойфренд актрисы – Том Холланд, но на красную дорожку они вышли в одиночку. Звезда фильма "Человек-паук" был одет в черный смокинг, белую рубашку, черную бабочку и лакированные туфли.

Том Голланд / © Associated Press
Том Голланд / Фото: Associated Press

На открытии культурного центра появилась и Пенелопа Крус. Она сияла в очаровательном нежно-розовом платье макси от бренда Tamara Ralph со шлейфом, украшенном перьями.

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Дата публикации
Просмотры
562
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