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С пучком на голове и с Арестовичем: Даша Астафьева показала снимки с советником Офиса президента

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С пучком на голове и с Арестовичем: Даша Астафьева показала снимки с советником Офиса президента

Даша Астафьева / Фото: Instagram Даши Астафьевой

Певица порадовала фолловеров интересными фотографиями с кумиром многих украинок.

Даша Астафьева сфотографировалась с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Совместные снимки она опубликовала в Instagram.

Певица предстала в белом топе и черном жилете. Свой лук она дополнила высоким пучком на голове, нежным макияжем со стрелками и лаконичными серьгами.

Даша Астафьева и Алексей Арестович / © Instagram Даши Астафьевой
Даша Астафьева и Алексей Арестович / Фото: Instagram Даши Астафьевой

Арестович был одет в рубашку с флористическим принтом.

Одна из фотографий получилась очень забавной, на которой Алексей показывает большой палец, а Даша на него удивленно смотрит.

Даша Астафьева и Алексей Арестович / © Instagram Даши Астафьевой
Даша Астафьева и Алексей Арестович / Фото: Instagram Даши Астафьевой

"Немного успокоилась. Господин @alexey.arestovich разбирается в жестах. Да, я сначала тоже подумала, что это мой палец", — подписала фото Астафьева.

Напомним, Астафьева в платье с пикантным декольте поделилась полезными советами о том, как нужно заниматься сексом во время войны.

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