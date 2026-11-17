Эль Фэннинг / © Associated Press

Реклама

28-летняя американская актриса Эль Фэннинг эффектно появилась на красной дорожке премьеры. Для выхода она выбрала необычный наряд, вдохновленный ее экранной героиней Эффи Тринкет.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Актриса надела платье Givenchy, созданное креативным директором Сарой Бертон. Наряд телесного оттенка отличался необычным декором: корсет был украшен пудреницами, зеркальцами и другими аксессуарами для макияжа. Благодаря этим деталям образ выглядел словно продолжением мира ее персонажа.

Реклама

Эль Фэннинг / © Associated Press

Особое внимание привлекла прическа Фэннинг. Актриса дополнила наряд коротким кудрявым париком, который напоминал узнаваемые экстравагантные образы героини фильма. В руках она также держала зеркальце.

Реклама

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Таким образом Эль поддержала популярный в Голливуде прием method dressing — когда звезды выбирают для светских мероприятий наряды, отсылающие к своим киногероям.

Отметим, новая картина станет приквелом популярной франшизы и перенесет зрителей на 24 года назад, до событий истории Китнисс Эвердин. В центре сюжета — молодой Хеймитч Эбернети и 50-е Голодные игры. Главные роли в фильме исполнили Джозеф Зада, Маккенна Грейс и Эль Фэннинг.

Также, напомним, на премьере появилась Дженнифер Лоуренс в эффектном платье-пальто с вышивкой.

Новости партнеров