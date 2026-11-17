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- Шоу-бизнес
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С пудреницами на корсете и зеркальцем в руках: Эль Фэннинг удивила нарядом на премьере
Звезда привлекла внимание экстравагантным луком на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping), которая состоялась в Нью-Йорке.
28-летняя американская актриса Эль Фэннинг эффектно появилась на красной дорожке премьеры. Для выхода она выбрала необычный наряд, вдохновленный ее экранной героиней Эффи Тринкет.
Актриса надела платье Givenchy, созданное креативным директором Сарой Бертон. Наряд телесного оттенка отличался необычным декором: корсет был украшен пудреницами, зеркальцами и другими аксессуарами для макияжа. Благодаря этим деталям образ выглядел словно продолжением мира ее персонажа.
Особое внимание привлекла прическа Фэннинг. Актриса дополнила наряд коротким кудрявым париком, который напоминал узнаваемые экстравагантные образы героини фильма. В руках она также держала зеркальце.
Таким образом Эль поддержала популярный в Голливуде прием method dressing — когда звезды выбирают для светских мероприятий наряды, отсылающие к своим киногероям.
Отметим, новая картина станет приквелом популярной франшизы и перенесет зрителей на 24 года назад, до событий истории Китнисс Эвердин. В центре сюжета — молодой Хеймитч Эбернети и 50-е Голодные игры. Главные роли в фильме исполнили Джозеф Зада, Маккенна Грейс и Эль Фэннинг.
Также, напомним, на премьере появилась Дженнифер Лоуренс в эффектном платье-пальто с вышивкой.