С пушистой сумкой и в спортивках: Ким Кардашьян сфотографировали папарацци

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян опять попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. Женщину заметили, когда она выходила из своего черного внедорожника и направлялась на баскетбольную игру своего сына Сейнта.

Одета Ким была с ног до головы в наряд от образ Balenciaga, с этим брендом она сотрудничает. На ней были штаны молочного цвета, а также белая обтягивающая футболка. Дополнила она лук черной кепкой, кроссовками и пушистой большой сумкой на цепочке.

На глазах у Ким были солнцезащитные очки, а вот длинные волосы она заплела в две косички.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее Ким также была на баскетболе, но на профессиональном. Она сводила сына на игру между командами "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз". Внимание телезвезда тогда привлекла, поскольку с ней была невероятно дорогая сумка Birkin от Hermes.

Ким Кардашьян с сыном / Фото: Getty Images

Читайте также: