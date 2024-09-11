С пышной прической, глубоким декольте и сигарой: Бейонсе примерила смелые образы

43-летняя певица и продюсер Бейонсе стала главной звездой октябрьского выпуска журнала GQ. На обложке популярного глянца она предстала в черном обтягивающем платье с глубоким декольте, с пышной прической и колье на шее, а в руке она держит стакан с напитком – скорее всего, виски, изготовлением которого звезда недавно занялась.

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На одном из фото певица позировала с сигарой во рту, чем удивила своих фолловеров.

"Большую часть времени я стараюсь просыпаться около 6 утра, втиснув час или два работы до того, как проснутся дети. Воспитывая детей и параллельно работая, я двигаюсь вперед, принимая красоту и хаос всего этого.

Наш дом полон кузенов и друзей, спонтанных шоу талантов и стука домино. Я пытаюсь сосредоточиться на своем здоровье, принимаю добавки и питаюсь очень здоровой пищей. Этим летом я отказалась от мяса, за исключением индейки. Я пытаюсь собрать силы, чтобы заняться спортом, но сегодня я просто не могу. Может быть, завтра. Хаааа!" – рассказала в интервью Бейонсе.

"Растить троих детей непросто. Чем старше, тем больше они становятся самостоятельными личностями с уникальными потребностями, увлечениями и социальной жизнью. Воспитание детей постоянно учит вас самому себе. Это требует много молитв и терпения. Мне это нравится. Это заземляет и приносит удовлетворение.

Мои дети ходят со мной всюду, куда бы я ни шла. Они приходят ко мне в офис после школы, и они в студии со мной и на репетициях танцев", - поделилась певица.

Напомним, ранее Бейонсе показывала, как отдохнула на яхте с мужем.

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