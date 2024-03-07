С пышной прической и откровенным декольте: Синди Кроуфорд в фотосессии 1989 года

35 лет назад модель часто снималась в смелых образах.

Фанатский паблик 58-летней американской звезды и одной из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – опубликовал в Instagram обложку журнала Cosmopolitan 1989 года.

На фото, сделанном 35 лет назад, молодая Синди Кроуфорд запечатлена в смелом образе – она позирует в обтягивающем платье с обнаженной спиной и очень глубоким декольте, эффектно подчеркивающем пышную грудь модели. Ее волосы уложены в пышную прическу, а на лице – макияж в теплых оттенках.

Сейчас же модель предпочитает красивые, но более сдержанные луки. Например, в свой день рождения на семейный ужин Синди Кроуфорд надела голубой джемпер и джинсы.

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