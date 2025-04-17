- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 11
- Время на прочтение
- 1 мин
С пышной прической и в бикини: Нара Баптиста — возлюбленная Венсана Касселя — показала фото с отдыха
Девушка сейчас находится в Бразилии, откуда делится интересными снимками.
28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста в середине января этого года стала впервые мамой. У нее родился сын, которого назвали Каэтано. Отец ребенка — 57-летний актер Венсан Кассель, с которым модель встречается с 2023 года. Если для девушки это первенец, то актер — уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.
В своем Instagram модель показала серию фото, сделанных в ее родной Бразилии, в Рио-де-Жанейро. На фото она позировала в бикини на пляже, а также в компании своей бабушки.
Также Нара показала серию селфи. Девушка запечатлена в купальнике, а ее пышные волосы распущены.
В Рио она проводит время и со своим возлюбленным. Вместе с Венсаном они позировали для одного из фото.
Ранее, напомним, Нара Баптиста с Венсаном Касселем и их общим сыном отдохнула на горнолыжном курорте. Семья отправилась на небольшой отдых во Францию.