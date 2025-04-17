ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
11
Время на прочтение
1 мин

С пышной прической и в бикини: Нара Баптиста — возлюбленная Венсана Касселя — показала фото с отдыха

Девушка сейчас находится в Бразилии, откуда делится интересными снимками.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Нара Баптиста

Нара Баптиста

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста в середине января этого года стала впервые мамой. У нее родился сын, которого назвали Каэтано. Отец ребенка — 57-летний актер Венсан Кассель, с которым модель встречается с 2023 года. Если для девушки это первенец, то актер — уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

В своем Instagram модель показала серию фото, сделанных в ее родной Бразилии, в Рио-де-Жанейро. На фото она позировала в бикини на пляже, а также в компании своей бабушки.

Также Нара показала серию селфи. Девушка запечатлена в купальнике, а ее пышные волосы распущены.

В Рио она проводит время и со своим возлюбленным. Вместе с Венсаном они позировали для одного из фото.

Нара Баптиста и Венсан Кассель

Нара Баптиста и Венсан Кассель

Ранее, напомним, Нара Баптиста с Венсаном Касселем и их общим сыном отдохнула на горнолыжном курорте. Семья отправилась на небольшой отдых во Францию.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
11
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie