Нара Баптиста

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28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста в середине января этого года стала впервые мамой. У нее родился сын, которого назвали Каэтано. Отец ребенка — 57-летний актер Венсан Кассель, с которым модель встречается с 2023 года. Если для девушки это первенец, то актер — уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

В своем Instagram модель показала серию фото, сделанных в ее родной Бразилии, в Рио-де-Жанейро. На фото она позировала в бикини на пляже, а также в компании своей бабушки.

Также Нара показала серию селфи. Девушка запечатлена в купальнике, а ее пышные волосы распущены.

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В Рио она проводит время и со своим возлюбленным. Вместе с Венсаном они позировали для одного из фото.

Нара Баптиста и Венсан Кассель

Ранее, напомним, Нара Баптиста с Венсаном Касселем и их общим сыном отдохнула на горнолыжном курорте. Семья отправилась на небольшой отдых во Францию.