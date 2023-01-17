С пышным декольте и леопардовым клатчем: звезда фильма "Черная пантера" на красной дорожке

Анджела Бассетт в элегантном аутфите сияла на светской церемонии.
Звезда фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда" – 64-летняя Анджела Бассетт – посетила церемонию вручения премии Critics' Choice Awards в Лос-Анджелесе. Она выглядела невероятно.
На красной дорожке актриса предстала в элегантном образе. На ней было черное бархатное платье без бретелек от Christian Siriano с рюшами и шлейфом. Главный акцент в ее аутфите был сделан на пышном соблазнительном декольте.
Лук Бассетт дополнила леопардовым клатчем, золотым широким чокером, серьгами-кольцами, браслетом и кольцами. Анджела сделала аккуратную прическу и макияж смоки-айс.
Анджела получила награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль в фильме "Черная пантера".
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