С пышным декольте и леопардовым клатчем: звезда фильма "Черная пантера" на красной дорожке

Звезда фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда" – 64-летняя Анджела Бассетт – посетила церемонию вручения премии Critics' Choice Awards в Лос-Анджелесе. Она выглядела невероятно.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса предстала в элегантном образе. На ней было черное бархатное платье без бретелек от Christian Siriano с рюшами и шлейфом. Главный акцент в ее аутфите был сделан на пышном соблазнительном декольте.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

Лук Бассетт дополнила леопардовым клатчем, золотым широким чокером, серьгами-кольцами, браслетом и кольцами. Анджела сделала аккуратную прическу и макияж смоки-айс.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

Анджела получила награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль в фильме "Черная пантера".

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