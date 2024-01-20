С пышным декольте и неприличным жестом на ухе: звезда реалити привлекла к себе внимание папарацци

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала звезда пятого сезона американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Челси Лазкани.

Красавица продемонстрировала соблазнительный аутфит. Она была одета в черное платье макси от Alaia с поясом с названием бренда, которое отлично облегало ее стройную фигуру. Главный акцент в ее аутфите был на откровенном декольте, который подчеркнул ее пышный сексуальный бюст.

Челси Лазкани / Фото: Getty Images

Наряд Лазкани скомбинировали с черными лакированными туфлями на очень высокой платформе и каблуках и серой стеганной сумкой от Chanel.

Челси сделала аккуратную укладку, макияж с персиковыми тенями и украсила одно ухо массивной серьгой цвета металлик в виде непристойного жеста – среднего пальца. Длинный французский маникюр завершил лук звезды реалити.

Напомним, а другая звезда реалити-шоу Selling Sunset – Кришел Стаус – на премию Emmy Awards 2024 пришла в красном длинном платье на одно плечо от бренда Christian Siriano с драпировкой и высоким разрезом до бедра.

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