С расклешенными рукавами и вышивкой: звезда "Оппенгеймера" надела роскошный наряд из новой коллекции

Платье было выполнено в необычной дизайне, а его оттенок сливался с кожей актрисы, создавая так называемый "голый" эффект.

Актриса Эмили Блант, которая сыграла в нашумевшем фильме о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер", блистала на красной дорожке во время 77-й церемонии вручения премии BAFTA Британской академии кино.

На звезде было гламурное вечернее платье от Модного дома Elie Saab, которое бренд презентовал совсем недавно в коллекции весна-лето 2024 во время Недели высокой моды в Париже. Платье было выполнено в бежевом цвете, имело фигурные ромбообразные вырезы на талии, а также роскошную вышивку бисером и пайетками.

Рукава у наряды были длинными, прозрачными и расклешенными, что делало образ более романтичным и необычным. Также у платья был небольшой шлейф.

Эмили Блант / Фото: Getty Images

Носила наряд она с обувью от Gianvito Rossi, колье Jean Schlumberger by Tiffany Fleaurage из желтого золота и платины, бриллиантов и разноцветных драгоценных камней общим весом более 37 карат, а также серьги с бриллиантами и два кольца с бриллиантами от Tiffany.

Эмили Блант / Фото: Getty Images

Также среди гостей мероприятия была актриса Марго Робби, вышедшая на красную дорожку в черно-розовом луке от Armani Privé, а также Кейт Бланшетт, которая позировала на красной дорожке церемонии BAFTA в платье цвета марсала от Louis Vuitton, с обнаженной спиной и кожаными вставками.

Триумфатором премии в этот раз стала картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер", которая забрала награду в семи номинациях, включая категории "Лучший фильм" и "Лучший актер", отметив талант Киллиана Мерфи. Не осталась без наград и Украина, поскольку лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова победила в номинации "Лучший документальный фильм". Также эта картина номинирована в этом году на "Оскар".

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