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С расклешенными рукавами и высокой горловиной: французская звезда Изабель Юппер на красной дорожке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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С расклешенными рукавами и высокой горловиной: французская звезда Изабель Юппер на красной дорожке

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Для появления на публике звезда надела строгое элегантное закрытое платье.

Французская актриса Изабель Юппер, которой в этом году исполнилось 70 лет, прошла по красной дорожке второго дня Международного кинофестиваля в Марокко. Звезда заставила своим образом всех затаить дыхание, поскольку появилась в гламурном черном платье, которое обтягивало ее фигуру.

Изабель Юппер / © Associated Press
Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Платье было длинным, имело шлейф и высокую горловину. Также у наряда были расклешенные рукава и по всей длине украшала россыпь стразов, которые красиво сверкали от света фотокамер и софитов.

Дополнили образ Юппер прическа с легкими локонами, серьгами с камнями и яркий макияж в коричневой гамме.

Изабель Юппер / © Associated Press
Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Вместе с ней кинофестиваль посетило еще две известные актрисы - Джессика Честейн и Тильда Суинтон. Женщины втроем вышли на сцену мероприятия.

Изабель Юппер, Джессика Честейн и Тильда Суинтон / © Associated Press
Изабель Юппер, Джессика Честейн и Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

А вот днем ранее, в день открытия кинофестиваля, Юппер позировала на красной дорожке в длинном наряде бежевого цвета и тоже с оригинальными рукавами.

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Дата публикации
Просмотры
155
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