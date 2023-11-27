С расклешенными рукавами и высокой горловиной: французская звезда Изабель Юппер на красной дорожке

Для появления на публике звезда надела строгое элегантное закрытое платье.
Французская актриса Изабель Юппер, которой в этом году исполнилось 70 лет, прошла по красной дорожке второго дня Международного кинофестиваля в Марокко. Звезда заставила своим образом всех затаить дыхание, поскольку появилась в гламурном черном платье, которое обтягивало ее фигуру.
Платье было длинным, имело шлейф и высокую горловину. Также у наряда были расклешенные рукава и по всей длине украшала россыпь стразов, которые красиво сверкали от света фотокамер и софитов.
Дополнили образ Юппер прическа с легкими локонами, серьгами с камнями и яркий макияж в коричневой гамме.
Вместе с ней кинофестиваль посетило еще две известные актрисы - Джессика Честейн и Тильда Суинтон. Женщины втроем вышли на сцену мероприятия.
А вот днем ранее, в день открытия кинофестиваля, Юппер позировала на красной дорожке в длинном наряде бежевого цвета и тоже с оригинальными рукавами.
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