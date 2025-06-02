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- Шоу-бизнес
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С расстегнутой ширинкой: звезда TikTok привлекла к себе внимание на Неделе плавания в Майами
Иззи Дарнелл в красном купальнике и джинсовых мини-шортах появилась в Майами.
В объективы папарацци во время Недели плавания в Майами попала звезда TikTok - Иззи Дарнелл. Девушка привлекла внимание своим пикантным луком.
Она была одета в сексуальный красный купальник с лифом с американской проймой и золотой цепочкой. На Иззи также были джинсовые мини-шорты с расстегнутой ширинкой.
Свой лук девушка дополнила золотистыми босоножками-гладиаторами на шпильках, а также соломенной сумкой с кожаными коричневыми ручками.
Дарнелл уложила свои белокурые волосы в локоны, сделала макияж с персиковыми румянами, молочный маникюр и завершила аутфит лаконичными украшениями.
Напомним, звезда соцсетей Эвита Скочча продемонстрировала пляжный лук в самом романтичном купальнике этим летом.