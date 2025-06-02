С расстегнутой ширинкой: звезда TikTok привлекла к себе внимание на Неделе плавания в Майами

Иззи Дарнелл / © Getty Images

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В объективы папарацци во время Недели плавания в Майами попала звезда TikTok - Иззи Дарнелл. Девушка привлекла внимание своим пикантным луком.

Она была одета в сексуальный красный купальник с лифом с американской проймой и золотой цепочкой. На Иззи также были джинсовые мини-шорты с расстегнутой ширинкой.

Иззи Дарнелл / © Getty Images

Свой лук девушка дополнила золотистыми босоножками-гладиаторами на шпильках, а также соломенной сумкой с кожаными коричневыми ручками.

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Дарнелл уложила свои белокурые волосы в локоны, сделала макияж с персиковыми румянами, молочный маникюр и завершила аутфит лаконичными украшениями.

Напомним, звезда соцсетей Эвита Скочча продемонстрировала пляжный лук в самом романтичном купальнике этим летом.