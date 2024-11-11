С разницей в 24 года: сравниваем образы Конни Нильсен на премьере двух частей фильма "Гладиатор"

В Париже состоялся премьерный показ фильма режиссера Ридли Скотта "Гладиатор II", на котором побывала исполнительница роли Луциллы – 59-летняя Конни Нильсен.

Актриса продемонстрировала там стильный образ total black. На ней был жакет с атласными лацканами и длинным тканевым поясом, а также штаны-палаццо. Лук Конни дополнила черными замшевыми остроносыми туфлями.

Конни Нильсен / Фото: Getty Images

Актриса сделала укладку с кудрями, макияж смоки-айс и подчеркнула скулы персиковыми румянами, а также украсила шею V-образным колье с бриллиантами.

Премьера первой части "Гладиатора" состоялась 24 года назад – в мае 2000 года в Беверли-Хиллз. Тогда на ивент Нильсен пришла в черном платье макси по фигуре и без рукавов, которое скомбинировало с черными босоножками.

Конни Нильсен / Фото: Getty Images

У Конни была короткая вьющаяся прическа, нежный макияж и массивное кольцо с камнями на пальце.

Сейчас актриса выглядит еще красивее и эффектнее.

О фильме:

Это эпическая сага о власти, мести и интригах, события которой происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди. Теперь он вынужден войти в Колизей после того, как его дом был разрушен императорами-тиранами, теперь управляющими Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.

В украинском прокате фильм с 13 ноября.

Напомним, на премьере фильма "Гладиатор II" в Копенгагене Конни Нильсен появилась в темно-синем платье от бренда Galvan London, которое было расшито паетками и имело трикотажный лиф.

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