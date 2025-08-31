С разных ракурсов: Алисия Викандер в коротком платье продемонстрировала стройные ноги на фотоколле

Алисия Викандер / © Associated Press

Алисия Викандер посетила фотоколл одного из фильмов в рамках Венецианского кинофестиваля.

Там актриса предстала в коротком синем платье с принтом, с воротником-стойкой и без рукавов. Наряд спереди и сзади имел каскадную ткань. Аутфит звезда дополнила босоножками цвета металлик и на высоких шпильках.

Алисия в этом кокетливом луке с разных ракурсов похвасталась своими стройными ногами.

Викандер собрала волосы в высокий пучок, выпустив спереди пряди, сделала макияж в натуральных оттенках и дополнила аутфит бриллиантовыми серьгами и кольцами.

Напомним, Алисия Викандер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в светлом жакете с большими серебряными пуговицами, белом топе и светлых брюках с геометрическим принтом.