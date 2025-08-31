- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
С разных ракурсов: Алисия Викандер в коротком платье продемонстрировала стройные ноги на фотоколле
36-летняя актриса приехала в Италию на международный кинофестиваль.
Алисия Викандер посетила фотоколл одного из фильмов в рамках Венецианского кинофестиваля.
Там актриса предстала в коротком синем платье с принтом, с воротником-стойкой и без рукавов. Наряд спереди и сзади имел каскадную ткань. Аутфит звезда дополнила босоножками цвета металлик и на высоких шпильках.
Алисия в этом кокетливом луке с разных ракурсов похвасталась своими стройными ногами.
Викандер собрала волосы в высокий пучок, выпустив спереди пряди, сделала макияж в натуральных оттенках и дополнила аутфит бриллиантовыми серьгами и кольцами.
Напомним, Алисия Викандер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в светлом жакете с большими серебряными пуговицами, белом топе и светлых брюках с геометрическим принтом.