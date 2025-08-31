ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

С разных ракурсов: Алисия Викандер в коротком платье продемонстрировала стройные ноги на фотоколле

36-летняя актриса приехала в Италию на международный кинофестиваль.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Алисия Викандер

Алисия Викандер / © Associated Press

Алисия Викандер посетила фотоколл одного из фильмов в рамках Венецианского кинофестиваля.

Там актриса предстала в коротком синем платье с принтом, с воротником-стойкой и без рукавов. Наряд спереди и сзади имел каскадную ткань. Аутфит звезда дополнила босоножками цвета металлик и на высоких шпильках.

Алисия Викандер / © Associated Press

Алисия Викандер / © Associated Press

Алисия в этом кокетливом луке с разных ракурсов похвасталась своими стройными ногами.

Алисия Викандер / © Associated Press

Алисия Викандер / © Associated Press

Алисия Викандер / © Associated Press

Алисия Викандер / © Associated Press

Викандер собрала волосы в высокий пучок, выпустив спереди пряди, сделала макияж в натуральных оттенках и дополнила аутфит бриллиантовыми серьгами и кольцами.

Алисия Викандер / © Associated Press

Алисия Викандер / © Associated Press

Напомним, Алисия Викандер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в светлом жакете с большими серебряными пуговицами, белом топе и светлых брюках с геометрическим принтом.

Дата публикации
Количество просмотров
148
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie