С разных ракурсов: Ким Кардашьян похвасталась формами в бикини

Звезда реалити находится на отдыхе и не упускает возможности показать поклонникам свою фигуру в купальнике.
40-летняя Ким Кардашьян опубликовала в блоге несколько фотографий, на которых позирует в разных купальниках.
На первом снимке звезда желает всем доброго утра из Палм-Спрингс, позируя на фото в фиолетовом микро-бикини.
На других фото Ким уже изумрудном купальнике, который состоит из топа и плавок. Кардашьян сделала фото крупным планом, продемонстрировав, пышную грудь и тонкую талию. Были ли обработаны эти снимки в фотошопе, не известно.
Читайте также: Сексуальные красотки в бикини: Ким Кардашьян показала горячие снимки с сестрой Хлое