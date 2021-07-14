С разных ракурсов: Ким Кардашьян похвасталась формами в бикини

С разных ракурсов: Ким Кардашьян похвасталась формами в бикини

Звезда реалити находится на отдыхе и не упускает возможности показать поклонникам свою фигуру в купальнике.

40-летняя Ким Кардашьян опубликовала в блоге несколько фотографий, на которых позирует в разных купальниках.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

На первом снимке звезда желает всем доброго утра из Палм-Спрингс, позируя на фото в фиолетовом микро-бикини.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

На других фото Ким уже изумрудном купальнике, который состоит из топа и плавок. Кардашьян сделала фото крупным планом, продемонстрировав, пышную грудь и тонкую талию. Были ли обработаны эти снимки в фотошопе, не известно.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян в купальниках (20 фото)

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